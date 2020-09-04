شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة وصناع مسلسل "قوت القلوب" يحتفلون بعيد ميلاد ابنة ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج الكبير مجدى أبو عميرة على الاحتفال بعيد ميلاد حبيبة كمال أبو رية، والتى تعمل معه كمساعدة مخرج تحت التدريب، وذلك في أخر أيام تصوير مسلسل "قوت القلوب"، والذى يتزامن مع عيد ميلادها، حيث نادى المخرج عليها ومعه السيناريست محمد الحناوى، وباقى صناع المسلسل من فريق الإنتاج، وظلوا يرددون معها أغانى عيد الميلاد، وذلك بالتزامن مع إعلان إنتهاء التصوير تماما فجر اليوم.

"حبيبة" هي ابنة الفنان القدير كمال أبو رية، وابنة النجمة ماجدة زكى وتعمل كمساعدة مخرج تحت التدريب مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة بمسلسل "قوت القلوب".

وكان المخرج الكبير مجدى أبو عميرة قد أنتهى فجر اليوم الجمعة من تصوير أخر مشاهد أحداث مسلسله الجديد "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وذلك داخل أحد الأبنية بمدينة الإنتاج الإعلامى، بدأ التصوير في الثانية من ظهر أمس الخميس، وأنتهى فى السادسة صباح اليوم الجمعة، في تواجد مؤلف العمل السيناريست محمد الحناوى، لمتابعة حوار المشاهد التي تم تصويرها.

وحضر ”الخليج 365”، أخر أيام تصوير المسلسل، وكانت المشاهد عبارة عن مكاتب نيابة وشرطة، وجمعت الفنانون ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وعمرو صحصاح ومارتينا عادل وأحمد عنان وأحمد أبو رية وديانا هشام وهايدى رفعت، وعدد أخر كبير من الفنانين.

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وعلى مدار 16 ساعة متواصلة تمكن المخرج مجدى أبو عميرة من إنهاء أخر مشاهد المسلسل، حيث كثف عدد ساعات التصوير حتى لا تتطلب يوم تصوير أخر، خاصة مع قرب عرض العمل، حيث ستبدأ قناة الحياة في بدء عرض المسلسل غدا السبت.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

وأعادت قناة الحياة النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة على مدار الأيام الماضية، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدء من غدا السبت القادم 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.