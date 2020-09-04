شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع إلهامى دهيمة يعلن تعاونه مع أحمد سعد فى أغنية "بصرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموزع الموسيقى إلهامى دهيمة عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد، فى أغنية جديدة بعنوان "بصرة" وسوف يتم طرحها قريبا، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، توزيع أدهم دهيمة وإلهامى دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام، جيتارات أحمد حسين، الإشراف العام الموسيقى عبد العظيم خلاف، وفقا لما أعلنه دهيمة عبر حسابه على إنستجرام.



صناع أغنية بصرة

وكانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قررت مؤخرا ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة.

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بوستر الأغنية

واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هانى شاكر نقيب ‏المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، ‏مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن ‏أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة فى الاختيار‎.‎





وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية استمرارها فى الدفاع عن ‏حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى ‏شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها ‏داخل العمل النقابى‎.‎

من جانبه قال الفنان أحمد سعد إن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية صديقه وتربطه علاقة قوية به، مشيرا إلى أن الفنان هانى شاكر جعل النقابة موجودة فى حياة كل فنان، وأن الأغنية التى شارك فيها حسن شاكوش منذ عامين قبل إيقاف حسن شاكوش عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، لذلك فإن الغناء معه قانونى وفقا لقانون النقابة.