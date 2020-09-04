شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تحيى حفلا غنائياً اليوم بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة الشعبية بوسى، اليوم الجمعة، حفلاً غنائيًا داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، احتفالاً بموسم صيف 2020، وتستعد حاليا للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها.

ومن المقرر أن تقوم بوسى بغناء العديد من أشهر أغانيها الشعبية سواء كانت أغانى منفردة أو من خلال مشاركتها فى الأفلام السينمائية ومن أبرزهما آه يا دنيا، شيكولاته، مش مهم، اضحك، تعالي، وبتفرج على الأيام.

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب.