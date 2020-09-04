شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تكشف عن أملها بوجود ناجين من انفجار مرفأ بيروت تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، عن أملها أن يتم العثور على أحد الأشخاص الناجين من انفجار مرفأ بيروت مازال موجودا على قيد الحياة تحت أنقاض الانفجار، الذى وقع منذ شهر وتحديدا يوم 4 أغسطس الماضى، وأسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين.

وكتبت هيفاء، اليوم الجمعة، عبر حسابها على تويتر: "ملايين اللبنانيين يأملون فى معجزة لإنقاذ هذا القلب الصغير الّذى ينبض تحت الأنقاض، أرجوك ابق على قيد الحياة".



هيفاء وهبى

ويتدافع عمال الإنقاذ للعثور على ناج محتمل مدفونًا تحت الأنقاض في بيروت بعد ‏شهر من الانفجار الهائل، الذى دمر مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية، وفقا ‏لصحيفة الاندبندنت.‏

واكتشفت المعدات ما يمكن أن يكون ضربات قلب لشخص ما على قيد الحياة في ‏منزل مدمر في منطقة الجميزة بعد ظهر أمس الخميس، وفي وقت سابق اكتشف ‏كلب بوليسى ينتمى إلى فريق البحث والإنقاذ التشيلى المتطوع شيئًا ما في ‏المنطقة.‏

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وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أعلنت الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة: "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

وفى فيديو آخر وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".

وتابعت "عشنا 7 شهور مع بعض، بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية!.. يمكن لأنه الوقت الصعب والحلو اللى قطعنا فيه كان فيه كل شىء، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!.. كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية".

وأضافت "اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته !..اذا بدي احكي بدي اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة اني اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الي كنت شوفكم فيها كل يوم .. انا محظوظة انى مرقت بهالتجربة معكم".