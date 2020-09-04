شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "يا حبيبى" بصورة من كواليس الكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم محمد رمضان، الترويج لأغنيته الجديدة "يا حبيبى"، المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، التى يغنيها مع المطرب العالمى ميتر جيمس، وقام بتصويرها فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر عبر صفحته على فيس بوك، صورة وهو جالسا على إحدى السيارات، صحبها بتعليق: "قريبا.. يا حبيبى.. على قناتى الرسمية".



محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".

كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبى.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه.