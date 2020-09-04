شكرا لقرائتكم خبر عن ريم أحمد تسترجع ذكريات تصوير مسلسل يوميات ونيس مع محمد صبحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الشابة ريم أحمد، ذكريات تصوير مسلسل يوميات ونيس، مع الفنان الكبير محمد صبحى، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور من كواليس تصوير الأجزاء الأخيرة من المسلسل، صحبتها بتعليق: "كواليس مسلسل ونيس.. ذكريات".



يوميات ونيس

وكانت الفنانة الشابة ريم أحمد، التى جسدت شخصية الابنة الصغرى للفنان محمد صبحى فى مسلسله "عائلة ونيس"، كشفت مؤخرا عن حملها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام.



ريم مع الفنان محمد صبحى

وكتبت ريم على صورتها التى ظهرت فيها ملامح حملها بشكل كبيرة: "كل سنة وأنتم طيبين، عيد أضحى مبارك، دعواتكم لنا فى هذه الأيام المباركة، اللهم احفظ جنينى واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير، اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهى بلا عمد، أمسك ما فى رحمى، وأتمم له على خير، اللهم صوِّره فى أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض".

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كواليس يوميات ونيس

من جانبه حرص الفنان محمد صبحى، على التعليق على حمل الفنانة ريم أحمد التى جسدت دور الابنة "هدى بنت ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس"، حيث كتب عبر صفحته الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ.. ريم حامل؟ لأ مش أنا ياماما.. إنتى مش حامل أبدا.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعى هدى الزئردة".



محمد صبحى وريم

وأضاف محمد صبحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لازم اعرف مين السبب فى الانتفاخ ده.. طه؟ بعدين فوقت.. واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتى الغالية ريم ومبروك لجوزك طه.. وتقومى بالسلامة".

وشاركت الفنانة الشابة ريم أحمد فى مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحى وسعاد نصر وجميل راتب وسامج الشجيع وهدى هانى وفادى خفاجة.