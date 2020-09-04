شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان وميدو عادل مفاجأة "سيد درويش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت مسرحية "سيد درويش" التى يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش ببراعة وخفة ظل ورشاقة فى الأداء والغناء، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة" تلك السيدة التى كان لها تأثير ودور كبير فى حياة سيد درويش، وتبدع لقاء تمثيلا وغناء واستعراضا هى وكل فريق العمل المشارك معها ليكون الثنائى ميدو ولقاء مفاجأة العرض المسرحى الذى يستحق الدعم والمساندة.



الفنانةلقاء سويدان والفنان ميدو عادل

سيد درويش هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي ويستحق تقديم أكثر من عمل عن حياته الفنية والشخصية وقدم من قبل فى فيلم سينمائي قدمه الفنان كرم مطاوع لكن مازلنا نحتاج المزيد من الأعمال وهذا العمل يستحق المشاهدة لأنه عمل متكامل ولا ينقصه سوى الدعاية الجيدة .

المسرحية تعرض علي مسرح البالون وتحقق نجاحا جماهيريا كبيرا أتمني أن تستمر لأنها تؤرخ لحياة فنان الشعب سيد درويش الذي ربما لا تعرفه الأجيال الحالية ، ويحمل العرض كل عناصر المتعة البصرية بجانب المتعة الموسيقية بإعادة تقديم وتوزيع أغاني سيد درويش العظيمة التي كانت سابقة لعصرها والتي مازلنا نسمعها حتي اليوم والتي كتبها له عظماء الكتابة مثل بديع خيري وبيرم التونسي .

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مسرحية سيد درويش تستحق الدعم والدعاية الجيدة

كاتب العمل المسرحي السيد إبراهيم استطاع أن يقدم سيرة سيد درويش ورحلته في عالم الغناء ومعاناته في بداية مشواره والصدف التي لعبها القدر في حياته بدون إطالة أو مط في الأحداث ونسج ذلك بخط سياسي فني موازي نشاهد من خلاله رحلة سيد درويش للشام ثم عودته ومشاركته في مسرحيات نجيب الريحاني وبديع خيري وأيضا مشاركته في ثورة 1919 وغنائه لسعد زغلول.

المخرج أشرف عزب قدم لجمهور المسرحية المتعة البصرية بإنتاج بسيط ولو توفر له الإنتاج بشكل اكبر ربما كان العرض أفضل شكلا ومضمونا ولكنها الإمكانيات المتاحة التي استطاع توظيفها ليحقق بالفعل متعة بصرية مستخدما كل عناصر الفرجة ، وكان موفقا في اختيار أبطال العرض المسرحي فالفنان ميدو عادل اختيار موفق لتجسيد سيد درويش فهو فيه من روحه ومعجون فن مثله وبالتالي كان أدائه به رشاقة وخفة ظل وشمولية في الأداء العام للشخصية ما بين الغناء الجيد لأغاني سيد درويش وأدائها المتميز والاستعراض والتمثيل أيضا كان بارعا فيهما معا ، وأختيار الفنانة لقاء سويدان أيضا كان في محله لشخصية جليلة العالمة التي قدمتها ببراعة واستطاعت أن تبرز جوانب إنسانية كثيرة في هذه الشخصية التي لم يذكرها التاريخ كثيرا .



سيد درويش يستحق اكثر من عمل فني

مسرحية " سيد درويش " يشارك في بطولتها كوكبة من المواهب التي يستحقون الإشادة مثل رشا سامي بأدائها المتميز وصوتها الجميل أيضا ، وشريف عبدالوهاب، والفنان سيد جبر فاهكة العرض وصانع البسمة في العمل، وقدم شخصية نجيب الريحاني ببراعة وكأننا نشاهد نجيب الريحاني من جديد علي المسرح الفنان علاء الحريري وأيضا من المتميزين محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودي، ومحمد الشربينى في دور بديع خيري ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبدالمجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبدالعزيز، وغاده كامل، ودعاء الخولى، ومجدي عبدالعزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى» وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .