شكرا لقرائتكم خبر عن البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح الفنان محمود عبد المغنى مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة له مع زوجته بعد نشره لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتى ظهرا بها بشكل بسيط، وعلق عليها قائلا "أم العيال الطيبة"، ليحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات المشيدة به وبزوجته، وقالت أحد التعليقات "شبهك جدا وباين عليها الجدعنة".



محمود عبد المغني

ويشارك النجم محمود عبد المغنى، فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض، ويتبقى لمغنى ما يقرب من اسبوعان وينتهى من تصوير دوره ليتفرغ لمسلسل "شارع 9".

Advertisements



عبد المغني وزوجته

وفى السياق ذاته، أوشك المخرج ابراهيم فخر على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع وينتهى أبطال المسلسل من التصوير بالكامل، يلتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج الحلقاتلا المتبقية ليصبح المسلسل جاهز للعرض، خاصة أن شركة سينرجى ترغب فى عرضه خارج السباق الرمضانى .

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

يشار إلى أن عبد المغنى تأليف فى دوره بفيلم "صاحب المقام" مع النجوم آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية جديدة وهى البلطجى التائب، من إخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى، كما يبدأ تصويره دوره فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من اخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.