شكرا لقرائتكم خبر عن برومو فيلم "زنزانة 7" يحقق 2 مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق برومو فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر، 2 مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة بعد طرحه، حيث لفت البرومو أنظار متابعى السوشيال ميديا، خاصة وأنه أعتمد على الأكشن والمطاردات، والفيلم سيتم طرحه بالسينمات للجمهور بمصر بدءا من 16 سبتمبر المقبل، وفى باقى أنحاء الدول العربية بدءا من 17 سبتمبر.



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وكان طرح صناع فيلم "زنزانة 7" البوستر الرسمى للعمل قبل طرحه بالسينمات، فى وقت سابق من الشهر السابق وتصدره الفنانان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

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الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم .‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏