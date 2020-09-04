شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم فى صورة.. هشام عباس وخالد سليم وعمرو يوسف خلال الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم هشام عباس عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بالنجوم خالد سليم وعمرو يوسف خلال قضاء عطلتهم الصيفية فى الساحل الشمالى، والصورة لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين بالعديد من التعليقات والإعجابات.



هشام عباس

من ناحية أخرى انتهت شركتى سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك"، من بطولة النجم عمرو يوسف، والذى سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.



هشام عباس وخالد سليم وعمرو يوسف

من جانبه قال المنتج تامر مرتضى، ممثلا عن شركة أروما، إن مسلسل "الملك" سيكون أحد أضخم وأهم إنتاج شركتى سينرجى وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفا أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى، وسيكون هناك أضخم مؤثرات بصرية من تنفيذ فريق أروما.

أما النجم خالد سليم ينتظر خروج فيلمه "جدو مشاكل"، إلى النور، بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب، بعدما تم طرح الأفيش الدعائى للعمل الذى انطلق تصويره فى عام 2017 حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.