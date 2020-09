أفلام مغامرات وهندي وأكشن في سهرة الجمعة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 4 سبتمبر:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Transformers: The Last Knight، إنتاج عام 2017، بطولة مارك والبيرج، ستانلي توتشي، إيزابيلا منير، جوش دوهامل، ومن إخراج مايكل باي.

تدور أحداث الفيلم، عندما تشتعل الحرب بين البشر والمتحولين، يختفي أوبتمس برايم، ويدفن المفتاح لإنقاذ المستقبل في أسرار الماضي في تاريخ المتحولين المخفي على الأرض.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Independence Day :Resurgence، إنتاج عام 2016، بطولة ليام هيمسورث، جيف جولدبلوم، ومن إخراج رولان إيميريش.

تدور أحداث الفيلم، حول مسلحين بتكنولوجيا تم استردادها من المخلوقات الفضائية، يتعاون سكان الأرض في برنامج دفاعي كبير يهدف إلى حماية الكوكب، ولكن، لا يمكن التنبؤ بالقوة المتقدمة وغير المسبوقة للمخلوقات الفضائية.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them، إنتاج عام 2016، بطولة إيدي ريدماين، كولين فاريل، ومن إخراج ديفيد ياتس.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتم إطلاق العنان للوحوش السحرية لنيوت سكاماندر من دون قصد في عام 1926 في مدينة نيويورك مما يؤدي إلى وقوع العديد من المشاكل لعالمي السحر والعامة من الناس.

في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Journey 2 The Mysterious Island، إنتاج عام 2012، بطولة دوين جونسون، فانيسا هادجنز، جوش هوتشرسن، مايكل كين، ومن إخراج براد بايتون.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتلقى المغامر شون إشارة استغاثة من جزيرة مجهولة، يقرر الذهاب في رحلة مثيرة للعثور عليها وإنقاذ الساكن الوحيد فيها قبل أن تغرقها الصدمة الزلزالية في البحر.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge، من إنتاج عام 2017، بطولة جوني ديب، خافيير بارديم، جيفري راش، ومن إخراج جوشيم رنينج واسبن ساندبرج.

تدور أحداث الفيلم، عندما تهب رياح الحظ السيء وتعصف بجاك سبارو عندما ينجح قراصنة فتاكون بقيادة خصمه القديم المرعب الكابتن سالازار في الخروج من مثلث الشيطان، عاقدون العزم على قتل كل قرصان يصادفونه في طريقهم بمن فيهم سبارو.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Kahaani 2، بطولة فيديا بالان، أرجون رامبال، ومن إخراج سوجوي جوش.

تدور أحداث الفيلم، عندما ينهار العالم البسيط والآمن لسيدة بعد خطف ابنتها الوحيدة، ودخولها في غيبوبة أثناء بحثها عنها.