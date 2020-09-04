كريم فهمي يروج لعرض"علي بابا" على التليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان كريم فهمي، على الترويج لعرض فيلمه السينمائي "علي بابا" على شاشة التليفزيون، بعد طرحه سينمائيا منذ عامين.

وكتب فهمي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "النهاردة أول عرض لفيلم علي بابا في التليفزيون بعد عرضه في السينما من سنتين.. يا رب يعجبكوا واللي يتفرج يقولي رأيه، الساعة ١٠ مساء على osn ya hala".

الفيلم من تأليف كريم فهمي، اخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي ومحمد أحمد السبكي.