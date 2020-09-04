السبت.. "موعد مع اليوجا" بساقية الصاوي

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي فاعلية بعنوان "موعد مع اليوجا"، وذلك يوم السبت 12 من سبتمبر مع المدربة هنا محمد، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا. الحادية عشر صباحًا. هنا محمد مدربة يوجا معتمدة من المدرسة الهندية العاليمة يوجا الأينس، أنها مؤهلة ومدربة من قبل أكبر المعلمين العالمين على كل أنواع اليوجا والعلاج بالطاقة أيضًا وتنقية الجسم من كل الطاقات السلبية، كما أنها حاصلة على شهادات معتمدة في اللياقة البدنية وعلم التشريح والإصابات. من قبل أكبر المعلمين العالمين على كل أنواع اليوجا والعلاج بالطاقة أيضًا وتنقية الجسم من كل الطاقات السلبية، كما أنها حاصلة على شهادات معتمدة في اللياقة البدنية وعلم التشريح والإصابات.

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