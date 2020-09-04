بعد تصدره التريند بسبب حفيده.. أبرز المعلومات عن عبد المنعم إبراهيم

أصبح الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم ضمن الكلمات الأكثر بحثًا بعد الحلقة التي قدمت في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي المخصص عن أبناء وأحفاد الفنانين الراحلين.

خلال الحلقة ظهرت الطفلة أروى حفيدة الفنان عبد المنعم إبراهيم والتي غنت "ده لو أتساب" للفنان عمرو دياب.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أبرز المعلومات عن الفنان عبد المنعم إبراهيم.

- عبد المنعم إبراهيم مواليد 24 أكتوبر 1924 وتوفى في 17 نوفمبر 1987

- ولد بمدينة بني سويف وجذوره من بلدة ميت بدر حلاوه بمحافظة الغربية، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق

بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل علي البكالوريوس منه عام 1949- تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.- شارك في البداية في مسرحيات زكي طليمات وهي مسمار جحا لأحمد باكثير، وست البنات لأمين يوسف غـراب- انضم إلى فرقه إسماعيل يس التي تكونت في نفس الفترة، وفي عام 1956م مثل في مسرحية معركه بورسعيد، ثم مسرحية تحت الرماد، الخطاب المفقود، جمهوريه فرحات، جمعيه قتل الزوجات، ومسرحية الأيدى القذرة لسارتر عام 1959- لعب الكثير من الأدوار الكوميدية من أشهرها دوره النسائي "ياسمين أو فتافيت السكر" في فيلم " سكر هانم" مع عبد الفتاح القصري وحسن فايق وكمال الشناوي. بالإضافة إلى دور " محروس" في فيلم "إشاعة حب" مع يوسف وهبي وعمر الشريف وهند رستم.- لعب عبد المنعم إبراهيم دور البطولة في فيلم سر طاقية الإخفاء حيث لعب دور "عصفور" الصحفي المكافح الذي يعثر بالصدفة في معمل والده على طاقية الإخفاء.- الفنان عبد المنعم إبراهيم محترفا في الأدوار المساعدة، ولا سيما أدوار صديق البطل، فقد شكل نظرية ناجحة في إضفاء أجواء الكوميديا على الأفلام جميعها وشكل في الجانب الآخر، ثنائيات فنية في كل فيلم يقوم بأدائه. ومن الأمثلة، في أفلام الدراما والكوميديا والاستعراضية.