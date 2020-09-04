مدحت تيخا ونضال الشافعي وأحمد زاهر مافيا في "زنزانة 7"

كشف الفنان مدحت تيخا عن دوره في فيلم " زنزانة7 " قبل عرضه بأيام بدور العرض السينمائي، وذلك بمده تقرب من أسبوعين خلال الشهر الجاري.

أكد تيخا أنه يقدم شخصيه تدعي "فضل"، ويجسد دور "هجام" بطريقة غير مشروعة لاختلاس وجلب المقتنيات الثمينة والرأسمالية وغيرها ومع مرور الوقت من تنفيذ الخطط الإجرامية يقع في أيدي الشرطة، ويتم القبض عليه وترحيله إلي أخطر زنزانة لمسجلين الخطر وهي "زنزانة 7".

أضاف "تيخا" أن تجمعه صداقة ومحبة داخل زنزانة السجن مع كل من منصور والذي يقدم هذه الشخصية الفنان نضال الشافعي وحربي والذي

يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهر وغيرهم لما دار بينهم عدة مواقف حاسمة تسببت فى هذه المحبة.

وتابع: "أن مع مرور الوقت أثناء مدة السجن فكان ذهنه متعلق عند خروجه إلي نور الحياة بممارسة الخطط الإجرامية بطريقة غير معتادة وتكوين عصابة متخصصة في الإجرام دون الوقوع في الخطأ، وبالفعل يقوم بتكوين عصابة مافيا تتكون بجانبه من الفنان نضال الشافعي والفنان أحمد زاهر وآخرين والتي تعمل علي تنفيذ عمليات كبري لصالح عدد من رجال

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الأعمال الإثرياء لتخليص معاملات رأسمالية ضخمة وغيرها من الأحداث.

أعرب تيخا عن امتنانه بأن ينال دوره أستحسان الجمهور وآراء النقاد وغيرهم حين عرضه، وذلك لما تحتويه شخصيته من اختلاف جديد عليه وهو تقديم الكاركتر الشعبي المنحدر في عالم السينما، بالإضافة إلي تحوله من القالب الكوميدي إلي قالب الأكشن والإثارة.

ويشار إلى أن تدور أحداث "زنزانة7" حول الصراعات والمشاكسات بين نجوم العمل وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت.

جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدي، أيمن كشك، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف ومنتج فني عوض ماهر، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.