تعرف على تفاصيل اليوم الرابع في مهرجان المسرح التجريبي

أجندة مزدحمة بالفعاليات في رابع أيام الدورة السابعة والعشرين من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

تواصل دكتورة وطفاء حمدي لليوم الثاني ورشة العمل الخاصة بالنقد النسوي، متناولة بالشرح والتحليل نص "سجن النسا" للكاتبة المصرية الراحلة فتحية العسال، وذلك عبر تطبيق زووم، علي مدار ساعة ونصف الساعة ابتداء من الثالثة عصرا، وحتي الرابعة والنصف.

بينما تبدأ الدكتورة نيفين علوبة فعاليات ورشة العمل الخاصة

بـ"الأداء الصوتي لممثل المسرح" في الثالثة وتستمر حتي السادسة، بقاعة الرقص بمركز الإبداع، ولاستيعاب مزيد من المتدربين والراغبين في الاستفادة ستكون الورشة متاحة علي شاشة السينما بالمركز ذاته.

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العرض الأرميني"الجوعى" سيكون متاحا لجمهور المهرجان عبر قناته الرسمية علي يوتيوب ضمن عروض قسم "ذاكرة المهرجان" في تمام الرابعة، وهو من إخراج ريبين

بابيان.

وضمن منافسات مسابقة "مسرح الحظر" يشاهد جمهور المهرجان عرضا "ذكريات مرغمة" للمخرج إيمانويلا كاروكسكي، وهو إنتاج مشترك لدول اليونان، كندا، الأرجنتين، السويد، انجلترا، فرنسا ومدته 60 دقيقة، و" روتاس2020" وهو أيضا انتاج مشترك لكن لدول البرازيل، سويسرا، فرنسا، المانيا، مصر، الهند، ومدته ثلاثون دقيقة.

بالنسبة لقسم العروض المصورة سيتم تقديم العرض الصيني"أرض لوتشا" للمخرج زهاو ميو

بينما يتابع جمهور مسابقة العروض الحية مع لجنة تحكيم المسابقة عرض " الأبرياء" للمخرج حسام قشوة في تمام السابعة مساءا علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا.