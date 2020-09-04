رنا صلاح الدين - وأطلق إيد شيران وزوجته علي مولودته اسم "ليرا"، والتي تم وضعها في وقت مبكر من شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت التقارير أن الزوجين استقبلا طلفتهما الأولي خلال شهر أغسطس لكنهما لم يعلنا عن الخبر إلا في الساعات الأخيرة.
ويعرف إيد شيران أنه دائما يريد أن يفيد العالم بخبراته الموسيقية التى جعلته واحد من أهم وأشهر النجوم، حيث قام بتقديم لدرس موسيقي لطلاب احدي المدارس.
واستخدم إيد شيران تطبيق "ZOOM " لكي يكون قادر علي التواصل معهم بشكل اسهل، حيث طرح الطلاب عليه العديد من الأسئلة و هو بدوره كان يجيب عليهم.
يذكر أن إيد شيران بدأ مسيرته الفنية عام 2005، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها شيران بمسيرته الفنية: "shape of you"، "castle on the hill"، " dive" ،"i see fire".
كانت هذه تفاصيل خبر إيد شيران يعلن وصول مولودته الأولى "ليرا".. أعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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