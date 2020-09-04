سر مثير.. نجاح ساحق لمايلي سايروس عقب انفصالها عن كودى سيمبسون

رنا صلاح الدين - وبمجرد أن أعلنت مايلى انفصالها عن كودى سيمبسون ذو الـ23 عاما أطلقت مايلى كليبها الأخير "Midnight Sky".

وحقق الكليب نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لإطلاقه، حيث حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.

وتم بث الأغنية بكثافة فى العديد من الإذاعات حول العالم، وهو ما يعد إعادة انطلاق بالنسبة لها بعد فترة من الاختفاء.

ومن جهة أخرى، حصدت مايلى سايروس جائزتين بحفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2020، وهو واحد من أهم الأحداث الفنية التى ينتظرها عشاق الموسيقى.