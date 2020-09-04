تعرف على قصة الحب التي تجمع براد بيت مع حبيبته نيكول بوتور السكى

رنا صلاح الدين - وفي المقابل، لم يصرح براد بيت ولا مرة حول دخوله في علاقة بعد الانفصال عن جولى، والغريبة ان اخبار ارتباط براد بيت لا تتوقف، وتنشر يوما تلو الآخر.
وكشفت التقارير مؤخرا، أن براد بيت مرتبط بنيكول بوتور السكى، حيث شوهد براد وهو برفقة حبيبته الجديدة المشهورة ذات الـ 27 عامًا ، في القصر الفرنسي الذي عقد قرانه فيه على أنجلينا جولي.
وأوضحت أن براد بيت وصديقته نيكول بوتور السكى يقضيان وقتًا فى شاتو ميرافال في فرنسا.
وحسب السكان المحليين، يزور براد ميرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج للنبيذ الخاص به".
ويشتهر القصر، الذي اشتراه براد بيت في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار، بصناعة النبيذ الوردى الفاخر.
وأشارت التقارير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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