عادل إمام.. مازال العطاء يجري

رنا صلاح الدين - تأجيل عرض مسلسل "فالتينو" اخر أعمال عادل إمام في رمضان الماضي, كانت الشرارة التي اعادت اشتعال الرماد مرة أخري, ورغم التفسيرات التي قدمت عن التأجيل والتي تعلقت بمشاكل انتاجية, وعدم الانتهاء من كتابة المسلسل, لم تجد صدي عند الجماهير, وتعجب البعض من هذه الاعذار, خصوصا عندما تتعلق بعمل لعادل إمام الذي عرف عنه التنظيم الشديد والمواعيد الصارمة وإن كل شيء محسوب جيدا, وما يهمنا في النهاية أن الزعيم بصحة جيدة وينتظر عرض مسلسله في رمضان بعد اقل من شهرين, والذي يشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الممثلين : دلال عبد العزيز, داليا البحيري, وفاء صادق, سليمان عيد, حمدي الميرغني, محمد الكيلاني, هدي المفتي, رانيا محمود ياسين, طارق الابياري, المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر, واخراج رامي إمام الذي اسندت إليه الأعمال الدرامية للزعيم في السنوات الاخيرة والتي بلغت 6 أعمال.

بدأت نجومية عادل إمام تتبلور في بدايات السبعينيات بعد عدة أدوار ثانوية وفي هذه الآونة ظهر نجوم شباب يتحسسون طريقهم نحو القمة : عزت العلايلي - نور الشريف- محمود يس - حسين فهمي, بعد تراجع جيل كان يحتل المشهد مثل : رشدي اباظة- أحمد رمزي- صلاح ذوالفقار- أحمد مظهر - كمال الشناوي وغيرهم), ومع بداية الثمانينيات ظهر جيل آخر بدأ يتجه بخطي ثابتة وأدوار جيدة ناحية النجومية محمود عبد العزيز - يحيي الفخراني- محمد صبحي - فاروق الفيشاوي وأخيرا أحمد زكي, ونجحوا في مزاحمة الكبار علي أفيشات الأعمال, والجميع بما فيهم عادل إمام كان ينحت طريقه ويرسم مستقبله, في "رحلة الصعود إلي النجومية".. ربما كان عادل إمام بعيدا عن منافسة هذه الأسماء لأن ملعبه كان الكوميديا, وكان هناك جيل صاعد تمثل في سعيد صالح- أحمد ماهر "تيخه"- والثلاثي (سمير- جورج - الضيف) بدأوا جميعا في نفس التوقيت, وظهروا معا نتيجة خفوت وهج عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس ومحمد عوض بسبب تقدمهم في السن وعدم قدرتهم علي تجسيد كل ما يعرض عليهم وخصوصا الأدوار الشابة بعد ظهور هذه المواهب الجديدة, لم يستمر أحمد ماهر وسافر إلي أمريكا, وبعد عدة سنوات انفرط عقد الثلاثي برحيل الضيف واستقلال سمير ومرض جورج. وبقي عادل وسمير وسعيد يتصارعون علي عرش الكوميديا حتي حسم الأمر في أوائل الثمانينيات لصالح عادل إمام.

عادل إمام.. ليس جملة عابرة في حكاية الفن.. بل نستطيع أن نقول أنه حكاية متفردة ومنفردة.. أسهم اسهامات كبيرة بأعمال عظيمة في صناعة السينما.. كما أحدث عدة انقلابات في صناعة السينما غيرت كثيرا من المفاهيم الثابتة والسائدة في مسألة النجومية علي كافة الأصعدة,

التفت الجماهير حول عادل إمام في كل مراحل حياته الفنية حتي ظن البعض أن هناك اتفاقا مكتوبا بين عادل إمام والجماهير علي أن يظل يقدم لهم أعمالا فنية, وأن يدفعوا في مقابل ذلك حبا والتفافا.. فما يقبلوه من عادل إمام, لم يقبلوه من فنان آخر..والأمر ليس له تفسير سوي الاعجاب والافتتان بهذا الفنان الذي تربع علي القمة أطول فترة مسجلا رقما قياسيا من الصعب تجاوزه أو تكراره.

الاسم : عادل محمد إمام محمد بخاريني .

تاريخ الميلاد: 17 مايو عام 1940 .

مكان الميلاد: حي السيدة عائشة, ثم انتقل بعد سنوات قليلة إلي حلي الحلمية- ثم العمرانية- والمهندسين- واخيرا المنصورية.

الدراسة: مدرسة الحلمية الابتدائية - مدرسة بنباقادن الثانوية - المدرسة الثانوية المرقصية بالاسكندرية، بكالوريس زراعة.

- مجموع أفلامه 125 عملا

الأول : (انا وهو وهي) 1964 اخراج: فطين عبد الوهاب

الأخير: (زهايمر) 2010 اخراج: عمرو عرفة

- مجموع مسلسلاته 23 عملا

الأول (المانشيت الأحمر) 1964 اخراج: رمسيس نجيب

الأخير (فالنتينو) 2020 اخراج : رامي امام

- مجموع المسرحيات 13 عملا

الأول (ثورة قرية) 1964 اخراج: حسين كمال

الأخيرة (بودي جارد) 1990 اخراج رامي امام

- أكثر ممثلة شاركت عادل إمام هي : يسرا 16 عملا

- اكثر مخرج اخرج له أعمال هو : محمد عبد العزيز 13 عملا

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- أكثر مؤلف تعامل معه, هو =: يوسف معاطي 14 عملا

مسلسلات أخرجها رامي إمام لعادل إمام

- عوالم خفية- 2018

- عفاريت عدلي علام - 2017

- مأمون وشركاه -2016

- صاحب السعادة - 2014

- العراف -2013

- فرقة ناجي عطا الله – 2012

قام رامي إمام باخراج مسرحية واحدة (بودي جارد)

أفلامها اخرجها رامي إمام لعادل إمام

- أمير الظلام – 2002

- حسن ومرقص- 2008

اعمال شارك فيها محمد إمام مع عادل إمام

- حنفي الأبهة (فيلم) -1990 (طفل)

- عمارة يعقوبيان (فيلم) – 2006

- حسن ومرقص (فيلم) – 2008

- فرقة ناجي عطا الله (مسلسل)- 2012

- صاحب السعادة (مسلسل) - 2014