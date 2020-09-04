مفاجأة مدوية.. براد بيت ينتظر طفلا جديدا من صديقته العراقية

رنا صلاح الدين - ويؤكد التقرير أن الممثلة الأمريكية ذات الأصل العراقى عليا شوكت حامل من حبيبها الجديد النجم العالمى براد بيت، في طفلها الأول.

وأوضحت المجلة أن الأخبار جعلت زوجتى بيت السابقتين، أنجلينا جولى وجنيفر أنيستون، على أحر من الجمر، بسبب شعورهما بالغيرة الكبيرة.

وأشارت إلى أن صداقة شوكت وبيت اتخذت منعطفا رومانسيا، وأنه عقب انفصاله عن جولى، طلب بيت من علياء شوكت الانتقال للعيش معه، وهو ما حدث مؤخرا خلال فترة الحجر الصحي.

ورصدت المجلة الشهيرة عدد من الصور لعلياء شوكت وهى ترتدى ملابس فضفاضة كدليل على حملها.