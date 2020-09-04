رنا صلاح الدين - ويؤكد التقرير أن الممثلة الأمريكية ذات الأصل العراقى عليا شوكت حامل من حبيبها الجديد النجم العالمى براد بيت، في طفلها الأول.
وأوضحت المجلة أن الأخبار جعلت زوجتى بيت السابقتين، أنجلينا جولى وجنيفر أنيستون، على أحر من الجمر، بسبب شعورهما بالغيرة الكبيرة.
وأشارت إلى أن صداقة شوكت وبيت اتخذت منعطفا رومانسيا، وأنه عقب انفصاله عن جولى، طلب بيت من علياء شوكت الانتقال للعيش معه، وهو ما حدث مؤخرا خلال فترة الحجر الصحي.
ورصدت المجلة الشهيرة عدد من الصور لعلياء شوكت وهى ترتدى ملابس فضفاضة كدليل على حملها.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. براد بيت ينتظر طفلا جديدا من صديقته العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.