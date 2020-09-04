إفلاس رصيد أصالة على انستغرام...ما القصة؟

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تفاجأ متابعو الفنانة أصالة نصري بافلاس رصيدها الخاص على انستغرام. فبدا خاليا من أي صورة او تعليق على الاطلاق. وتوقع المتابعون أن يكون الأمرحيلة من أصالة للتشويق والترويج لألبومها الجديد "لا تستسلم".
واعتبر البعض ان أصالة ارتأت تجميد نشاطها على حسابها في هذه الفترة، فيما لفت آخرون إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع الترويج لإطلاق ألبومها الجديد، متسائلين: هل تسعى أصالة لإثارة فضول متابعيها قبل أن يبصر جديدها النور؟
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