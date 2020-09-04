شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى سينما مول العلمين بجوار العندليب والسندريلا والأستاذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى جمهورها بمجموعة صور لها بسينما مول العلمين، بجوار صور نجوم زمن الفن الجميل التى تزينت بها جدران السينما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"سينما مول العلمين"، ولاقت الصور إعجاب عدد من النجوم منهم النجمة نيللى كريم، وصفية العمرى.



ليلي علوي



في سينما العلمين

وكانت أحيت النجمة ليلى علوى، ذكرى رحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، علقت بها على مجموعة من الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام"، وذكرت ليلى علوى والدتها، أيامها وسعادتها معها، وشعورها حينما غادرت الدنيا، حيث قالت ليلى علوى "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وانتي مش جنبي ناقص ، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر ، من يوم ما مشيتي كبرت فجأة".



صورة عمر الشريف وفاتن حمامة

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ليلي علوي

وتابعت ليلى علوى "حسيت إني طفلة فجأة .. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالى من نفسى وإبنى وكل اللى حواليا واخد بالى من كل التفاصيل لوحدى .. وحسيت إنى طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك ..سنة كاملة تانية مرت على فراقك وانتى لسه واحشانى ولسه محتاجالك يا أعظم أم فالدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".

وكانت ليلى علوى، قد شاركت عبر حسابها بموقع تويتر، صورًا من مراحل حياتها العمرية المختلفة والعائلية ومن كواليس أعمالها، احتفالاً باليوم العالمى للتصوير.