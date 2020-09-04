شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مكثفة لأبطال "ريتسا" قبل انطلاق التصوير منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج أحمد عبد الله صالح بروفات مكثفة مع أبطال فيلمه الجديد "ريتسا"، وذلك بعد انتهائه من معاينة أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسكندرية والغردقة، وأيضاً التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من البروفات سينطلق التصوير مباشرة منتصف الأسبوع المقبل.

الفيلم تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ويعتمد على البطولة الجماعية، بطولة أحمد حاتم، ومحمود حميدة، ومحمد الشرنوبى، ومايان السيد، ومن المقرر الإعلان عن الفنانات اللاتى يقدمن أدوار البطولة النسائية مع بدء التصوير، وتدور أحداث العمل فى اطار رومانسى اجتماعى.

ويسجل فيلم "ريتسا" التعاون السينمائى الثالث الذى يجمع أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بعد فيلمى "يوم من الأيام"، تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مصطفى، والذي تم عرضه منذ 3 سنوات، وفيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، والذي يتم عرضه حالياً في دور السينما، وحقق إيرادات وصلت إلى 13 مليون جنيه.