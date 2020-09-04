"Marvel" تُكرم شادويك بوسمان وتصفه بـ"الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وصفت شركة "مارفل" العالمية، النجم شادويك بوسمان Chadwick Boseman، الذي رحل السبت الماضي بعد صراع مع السرطان، عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، بـ"الملك".

ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لتصميم الشخصيات التي قدمها "بوسمان" في العديد من الشخصيات التي جسدها ضمن الأفلام التي أنتجتها الشركة العالمية.

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وعلقت "الشركة"، قائلة: "الملك.. شكرًا لرئيس قسم التطوير البصري في مارفل استوديو على هذه القطعة الفنية الجميلة التي تكرم شادويك بوسمان".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"بوسمان"، خبر وفاته في بيان رسمي جاء فيه: "بحزن شديد نؤكد وفاة شادويك بوسمان، حيث إنه أصيب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة في عام 2016 وحارب خلال السنوات الماضية حتى تقدم المرض للمرحلة الرابعة وقد كان شادويك مقاتلا حقيقيا خلال كل تلك الفترة".

وأضاف البيان: "قدم العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور من فيلم Marshall إلى Da 5 Bloods وأيضا Ma Rainey's Black Bottom وغيرها الكثير، وخلال تلك الأفلام كان يتخللها العديد من العمليات والعلاج الكيماوي ولقد شرف حياته المهنية بأن يعيد الملك تشالا في الفهد الأسود Black Panther، وتوفي في منزله وبجانبه زوجته وعائلته وتشكركم عائلته على دعوتكم وحبكم له ويطلبون منكم احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب".

Chadwick Boseman قام ببطولة العديد من الأفلام أبرزها Black Panther، فضلًا عن مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة Avengers وCaptain America.