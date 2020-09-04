زينة تحتفل بعيد ميلاد شهد رمزي: أصغر منتجة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة زينة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، "شهد" ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، بعيد ميلادها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا برنسيس".

وشاركت "زينة"، جمهورها صورة تجمعها بـ"شهد"، من عطلتهما الصيفية، وعلقت: "أقرب وأحن وأكتر إنسانة بحبها في حياتي ربنا ما يحرمني منك ويخليلك بنتك وينجحك في شغلك وحياتك أصغر وأحلى منتجة في العالم".

من ناحية أخرى، شاركت زينة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، بطولة دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، ومحمد شاهين.