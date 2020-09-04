محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأت الفنانة زينة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، "شهد" ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، بعيد ميلادها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا برنسيس".
وشاركت "زينة"، جمهورها صورة تجمعها بـ"شهد"، من عطلتهما الصيفية، وعلقت: "أقرب وأحن وأكتر إنسانة بحبها في حياتي ربنا ما يحرمني منك ويخليلك بنتك وينجحك في شغلك وحياتك أصغر وأحلى منتجة في العالم".
من ناحية أخرى، شاركت زينة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، بطولة دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، ومحمد شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلاد شهد رمزي: أصغر منتجة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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