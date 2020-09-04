إيرادات الخميس.. "Tenet" في الصدارة و"Ava" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 3 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 335 ألفًا و558 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم التحريك "100% wolf" محققًا 20 ألفا و871 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 20 ألفًا و300 جنيه، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 18 ألفًا و410 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 13 ألفا و836 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 13 ألفًا و75 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 12 ألفًا و98 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Ava" محققًا 6 آلاف و151 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 6 آلاف و132 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "my spy" محققًا 4 آلاف و650 جنيها.