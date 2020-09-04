ميريل ستريب تتبرع بـ25 ألف دولار لضحايا انفجار بيروت من النساء والأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - بعد مرور ما يقارب الشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي الذي دمر نصف بيروت، وتسبب بتشريد 300 ألف لبناني ولبنانية،ومقتل 200 شخص،وجرح 6000 ، تلقى لبنان تضامناً عالمياً غيرمسبوق من قبل مختلف دول العالم والمشاهير الذين تدخلوا لجمع التبرعات لهذا البلد الساحر ولهذا الشعب الجميل ،حسب وصف الكثير من وسائل الإعلام العالمية.

ولحقت أيقونة السينما العالمية المخضرمة ميريل ستريب المحبوبة على نطاق واسع في لبنان والعالم العربي، بقافلة مشاهير العالم المتضامنين مع ضحايا مرفأ بيروت،وتبرعت لفئة النساء اللبنانيات بمبلغ 25 ألف دولار ،وشجعت غيرها على مزيد من التضامن الإنساني والخيري مع شعب لبنان الصامد بشجاعة .

ميريل ستريب



وجاء تبرع النجمة السينمائية العالمية ميريل ستريب المالي بقيمة 25 ألف دولار لدعم النساء والأطفال المتأثرين بانفجار مرفأ بيروت الدامي الذي هز العالم تضامناً مع لبنان وشعبه.

وقالت منظمة "كفى" اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ميريل ستريب تتبرع لكفى بمبلغ 25 ألف دولار لدعم النساء المتضررات من انفجار 4 آب/أغسطس... شكرا ".

وأضافت المنظمة كفى: "شكراً ميريل ستريب لمساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها كفى لدعم النساء والأطفال الذين فقدوا أحباءهم أو منازلهم أو أصيبوا أو تعرّضوا لصدمة نتيجة انفجار بيروت".

وتابعت المنظمة اللبنانية: "مساهمتك ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة".

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والجدير بالذكر أن أن منظمة "كفى" اللبنانية منذ إنشائها عام 2005 ، هي منظمة مجتمع مدني نسوية لبنانية غير ربحية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال مختلف الوسائل الممكنة،وتساعد منظمة "كفى" في تأمين مأوى للبنانيين الذين دمرت بيوتهم وعلاج للجرحى والجريحات منهم،وتعمل على تأمين دعم نفسي واجتماعي للنساء والأطفال،ومساعدة الفقراء على ترميم بيوتهم المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت.

أما ميريل ستريب‏ فالكل يعرفها،إنها ممثلة أمريكية عميقة الفكر والموهبة، من مواليد عام 1949 - نيو جيرسي، الولايات المتحدة، اختيرت من قبل عدة نقاد "كأعظم ممثلة حية"، ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات خلال حياتها المميزة بأهم الأفلام الإجتماعية وغيرها: من بينها أفلام تمجد الصحافة الحرة وقدرتها على كشف الأسرار كفيلمها "واشنطن بوست" مع توم هانكس.

وسبق ميريل ستريب مشاهير كثر إلى التبرع لضحايا إنفجار بيروت الذي دمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء 4 آب- أغسطس الماضي،ومن أبرز من تبرعوا: نانسي عجرم والمغني الكندي ذا ويكند وجورج كلوني وزوجته أمل علم الدين ومادونا وجنيفر لوبيز وشاكيرا وبيلا حديد وريما فقيه وآخرين.