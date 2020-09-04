هكذا سيحتفل ولدا الأميرة ديانا بعيد ميلادها الستين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - في وقت سابق قرر الأمير وليام والأمير هاري إنجاز تمثال لوالدتهما في ذكرى وفاتها الثالثة والعشرين التي تصادف في نهاية شهر أغسطس \ آب وهو اليوم الذي توفت فيه الأميرة في حادث السيارة الشهير في باريس في عام 1997، إلا إن تفشي جائحة كورونا والاغلاق الذي شهدته دول العالم ومنها بريطانيا قد تسبب في تأجيل هذا المشروع وقد عاد الأميران وأصدرا مؤخراً بياناً أشارا فيه إلى الموعد الجديد لنصب التمثال والذي سيكون في الأول من شهر يوليو \ تموز من عام 2021 والذي يصادف الذكرى الستين لميلاد الأميرة ديانا . وبدوره أعلن قصر كنسينغتون عن هذا المشروع وأكد بأن نصب التمثال سيصاحبه احتفال خاص في حديقة Sunken في القصر وجاء في البيان: "يأتي هذا التمثال تقديراً للأميرة ديانا وتأكيداً على تأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم". واختتم البيان بالقول "يأمل الأميران أن يساعد هذا التمثال كل زوار قصر كنسينغتون على التفكير في حياة الأميرة ديانا وإرثها " .





تذكار للأميرة في وسط لندن

الأميرة ديانا



ويذكر أن الأمير هاري كان قد صرح في مقابلة أجرتها معه مجلة Hello البريطانية في عددها الصادر عام 2016 ، بأنه عازم هو وشقيقه الأمير ويليام على إنجاز "نصب تذكاري دائم" لوالدتهما وأنهما يرغبان في وجود ما يساعد في تذكير الناس بوالدتهما في ظل غياب أي تذكار من هذا النوع في لندن أو في أي مكان من المملكة المتحدة وأنه قد اتفق مع شقيقه وبعض المقربين على القيام بأي فعل يساهم في تحقيق هذا الهدف حيث لا يزال كثير من الناس حول العالم يتحدثون عنها ويفكرون بها لذلك سيكون من المناسب جدًا أن يكون هنالك حضور مادي يستمر عبر الأجيال كعرفان وتقدير لما فعلته عندما كانت على قيد الحياة .





النحات برودلي يقوم بالمهمة

الأميرة ديانا





وكان الأميران قد كلفا الفنان البريطاني الشهير إيان رانك برودلي بمهمة نحت تمثال والدتهما وكان اختياراً موفقاً إلى حد كبير لأنه فنان محترف وقد جرى تكريمه على صعيد بريطانيا من خلال وضع منحوتته لوجه الملكة إليزابيث الثانية على جميع العملات المعدنية في المملكة المتحدة. وقد أشاد الأميران بموهبته وصرحا بأنهما يتطلعان إلى اليوم الذي سيزاح فيه الستار عن التمثال. فيما صرح النحات برودلي بأن أقصى طموحه هو إنجاز تمثال يحقق توقعات الأميرين ويكون نصباً مميزاً يعكس أهمية ومكانة الأميرة الراحلة وأن يحظى باهتمام الناس عندما يرفع عنه الستار في أرض قصر كينسينغتون .

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