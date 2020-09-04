تفاصيل وموعد عرض حفل ستاند أب كوميدي لفريق Xes فى ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل ستاند أب كوميدي لفريق the Xes ، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 من سبتمبر، على مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فريق The Xes تأسس عام ٢٠١٦ بجهود ذاتية ويُعد الفريق من أهم كيانات مجال الستاند أب كوميدي حالياً، قام الفريق بعمل العديد من الحفلات على مختلف المسارح والأماكن

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في القاهرة والإسكندرية كان أخرها في شهر ديسمبر على مسرح قاعة النهر ف ساقية عبد المنعم الصاوي.

يسعى الفريق حالياً لنشر ثقافة الستاند أب كوميدي أكثر لما يمثله هذا الفن من أهمية لوعي وثقافة المجتمع ككل.