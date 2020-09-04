تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل غنائي لفريق "نجوم مصرية"، وذلك يوم الأحد 6 من سبتمبر، على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً. مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور. الجمهور. نجوم مصرية فرقة موسيقى عربية وغنائية تقدم اللون الشرقى الأصيل، وقائدها هو المايسترو مصطفى مهدى وهو عازف آلة الكمان وصوليست بدار الأوبرا المصرية، وعمل مع معظم نجوم الغناء فى الوطن العربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. فريق "نجوم مصرية" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.