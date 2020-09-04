الليلة.. عرض "عصابة في المول" مع أشرف عبد الباقي على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، وتعرض المسرحية الكوميدية "عصابة في المول".
تدور أحداث مسرحية "عصابة في المول"، في إطار كوميدي حول بعض الشباب الذين يُحاولون سرقة أحد المولات بطريقة ساذجة جداً مما يوقعهم في كثيرمن المشاكل ويسبب لهم الكثير من الأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن"ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية "عصابة في المول" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 4 سبتمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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