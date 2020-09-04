غدًا.. درجى باند وجراما فن بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا لفرقتي "درجي" و"جراما فن"، وذلك غدًا، السبت، الموافق 5 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السادسة مساءً. مساءً. درجي باند فريق مصرى بدأ فى 2016 يقدم أغاني مصرية معاصرة وبعض أغاني الفلكلور والتراث، شارك Advertisements الباند فى حفلات ومهرجانات كثيرة. الباند فى حفلات ومهرجانات كثيرة. جراما فن تأسس الفريق فى مايو 2018 على يد كل من عبدالناصر جمعة ومحمد صلاح، قدم الفريق مجموعة من الحفلات فى عدد من المراكز الثقافية والمسرح.

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