بهججة يحتفلون بعيد ميلادهم الخامس على مسرح ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لإستقبال حفل جديد لفريق "بهججة" بمناسبة عيد ميلادهم الخامس يوم الجمعة 4 من سبتمبر على مسرح النهر. يقدم الفريق فى الحفل مجموعة من المفاجآت للجمهور بالاشتراك مع ضيوف شرف على المسرح ومنهم الفنان "محمد فهيم" و"خطيب" مطرب فريق هوس. مع ضيوف شرف على المسرح ومنهم الفنان "محمد فهيم" و"خطيب" مطرب فريق هوس. بهججة هى فرقة نسائية غنائية موسيقية تقدّم أغانى الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة. تسعى الفرقة لتطوير فن المونولوج كما تهتم بالتجديد فى التوزيع الموسيقى وتقديم أفكار موسيقية غير تقليدية. ومونولوجات معاصرة. تسعى الفرقة لتطوير فن المونولوج كما تهتم بالتجديد فى التوزيع الموسيقى وتقديم أفكار موسيقية غير تقليدية. تأسست بهججة فى 2015 وأغلب أغانى بهججة كتبت خصيصًا لها، ولكن الفرقة تغنى أحيانًا من ريبرتوار الغناء الشعبى أو نجوم المونولوجات القديمة

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