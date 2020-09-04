الأحد.. حفل رسالة سلام بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري" بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 6 سبتمبر، حفل "رسالة سلام"، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأناشيد الروحية والتراتيل والموشحات لفرق: مجموعة Advertisements "سماع" للإنشاد والموسيقي الروحية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، مجموعة أندونسيا للإنشاد. "سماع" للإنشاد والموسيقي الروحية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، مجموعة أندونسيا للإنشاد. يقام الحفل بالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و "حوار لفنون وثقافات الشعوب"، ومن إخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

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