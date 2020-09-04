دوري الأمم الأوروبية… اختبار صعب لأبطال العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - امتحان صعب ستخوضه بطلة العالم فرنسا في مشوارها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بخوض مباراة خارج ملعبها ضد السويد، السبت، في سولنا (ضواحي ستوكهولم)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بحسب ما ذكرته وكالة (أ ف ب).

وهي المباراة الدولية الأولى للديوك منذ فوزهم على ألبانيا 2-0 في 17 تشرين الثاني 2019، قبل ان تتوقف المباريات الدولية منذ آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويواجه مدرب فرنسا ديدييه ديشان فارقاً كبيراً في المستوى البدني لمختلف لاعبيه، بين الدوليين الذين عاودوا تدريباتهم مع أنديتهم وآخرين ينتظرون انطلاق الموسم.

ولطالما تخوّف ديشان من التجمّع الدولي الأوّل في الأسبوع الأول من أيلول، ويقول في هذا الصدد لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي (يويفا): “لدينا دائما المشكلة عينها مع التجمع الاول في الموسم. في أيلول غالبا ما نواجه مشكلات بدنية كبيرة، قبل ان تسير الامور بشكل افضل في تشرين الأول”.

وأضاف: “تنتظرنا 6 تحديات كبيرة وسنخضع للامتحان أمام أقوى المنتخبات الأوروبية من الآن وحتى نهاية العام الحالي”.

وأضاف: “يجب ان نضع الماكينة على الطريق في ظروف استثنائية”.

وسيعاني المنتخب الفرنسي من غياب لاعب وسطه المؤثر بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا، في حين لم ينعم لاعب وسط ليون حسام عوار باستدعائه إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى في مسيرته، لأنه أصيب بدوره بكوفيد-19 غداة اختياره ضمن التشكيلة الرسمية. كما يغيب الحارس الاحتياطي ستيف مانداندا لاصابته بفيروس كورونا أيضاً.

رقم جديد لكامافينغا؟

وفي غياب بوغبا، قد تكون الفرصة سانحة أمام الشاب إدواردو كامافينغا (17 عاما) من رين ليخطو اولى خطواته على الصعيد الدولي، بعد ان لفت انظار الأندية الكبيرة في أوروبا وتحديداً ريال مدريد الاسباني.

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وإذا قدر لكامافينغا خوض مباراة السويد أساسياً او احتياطياً، سيصبح أصغر لاعب في منتخب فرنسا يحقق هذا الانجاز منذ الحرب العالمية الثانية.

لاعب آخر ستُسلط عليه الأضواء ايضاً هو ادريان رابيو لاعب وسط جوفنتوس الإيطالي العائد إلى صفوف المنتخب للمرة الاولى، منذ رفضه التواجد على لائحة اللاعبين الاحتياطيين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويقرّ لاعب باريس سان جيرمان السابق الذي خاض آخر مباراة دولية له في آذار 2018: “لم اخض مباراة جيدة جدا في صفوف منتخب فرنسا لكني عشت اوقاتا لم تكن سهلة في حياتي واشعر بأني تعلمت منها”.

واكد رابيو بانه لن يقدم اعتذاره، “لأنه لم تحصل اي مواجهة بيني وبين المدرب في ما يتعلق بقراري”، مشيراً الى ان هدفه “في الوقت الحالي ان اثبت نفسي في هذا الفريق”.

ويقود الخط الامامي كل من المخضرم اوليفييه جيرو (34 عاماً) من تشيلسي الانكليزي وأنطوان غريزمان من برشلونة الإسباني.

أما منتخب السويد، الذي كان حقق آخر فوز له على نظيره الفرنسي في حزيران عام 2017 وفي سولنا ايضاً، فاعتبر مدربه يانيه اندرسون بان مهمة فريقه ليست سهلة في هذه المجموعة التي تضم ايضا البرتغال بطلة اوروبا عام 2016 وحاملة لقب هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم بقوله: “نخوض اختباراً قوياً امام افضل المنتخبات الأوروبية والعالمية. سيكون الامر مميزا خوض المباريات الدولية مجدداً”.

تابع: “خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا استغلنا الوضع بافضل طريقة ممكنة واعتقد بأننا استعدنا جيدا لهذا الاستحقاق”.

التقى الفريقان 21 مرة على الصعيد الدولي، وتتفوق فرنسا بعشرة انتصارات مقابل 6 هزائم و5 تعادلات.