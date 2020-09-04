"مالمو للسينما العربية" يكشف عن "بوستر" دورته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على مهرجان مالمو للسينما العربية، عن الملصق الدعائي الخاص بدورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المُقبل.

كان المهرجان أعلن اختيار فيلم "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، ليكون فيلم الافتتاح.

تُقام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسط احتياطات كبيرة، ينفذ فيها المهرجان بشكل صارم كافة التدابير الصحية الخاصة بالحكومة السويدية، مع استعانة موسعة بالأنشطة الإليكترونية سواء في أنشطة المهرجان أو في سوق ومنتدى مالمو المخصص لدعم صناع السينما في العالم العربي.