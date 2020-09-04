صورة| علي ربيع يوجه رسالة لـ كريم فهمي بعد حضوره عرض "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان كريم فهمي، على حضور العرض المسرحي "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع وأوس أوس.

ونشر ربيع، صورة له رفقة كريم فهمي وأوس أوس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نورت المسرحية يا كيمو يا عسل".

ومن جانبه علق "فهمي"، قائلًا: "أجمد مسرحية مع أجمد كوميديانات في مصر، اتبسطنا جدًا وضحكنا جدًا جدًا، شكرًا يا علوة انت وأوس أوس".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.