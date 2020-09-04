وفاة والد الفنانة جيهان قمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت الفنانة جيهان قمري وفاة والدها عبدالله جميل قمري، من خلال حسابها بموقع "فيسبوك".
ونعت "جيهان"، والدها بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "تركتني يا حبيبي، الله يرحمك يا غالي يا حنون يا طيب يا كريم، تركتني وكسرتلي ضهري، ما حدا بيقدر يعوضني حضنك وحبك وحنيتك بالدنيا كلا، مثواك الجنة يارب".
جيهان قمري ولدت في لبنان لأم مصرية وأب لبناني، وعاشت لفترة طويلة من حياتها في لبنان، وعملت في بداية حياتها كمذيعة بقناة فضائية لبنانية، ثم شاركت في العديد من الأعمال المصرية، أبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان"، ومسلسل "البيت الكبير 3".
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