صور| غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بعيد ميلاد ابنتها روتانا، من خلال نشر مجموعة صور لها في مراحل مختلفة من عمرها.
وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت "غادة"، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لـ ابنتي الجميلة وكل حياتي".
وشاركت غادة عبدالرازق في رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.
وأعلنت غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زنيتا مدير التصوير بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز".
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