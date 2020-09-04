صورة| شريف حافظ: أخر أيامي في الداخلية قابلت هذا الرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان شريف حافظ، جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وصفها بـ "من آخر أيامي بالداخلية".

وظهر "حافظ" في الصورة رفقة أحد الأشخاص، وحكى عنه قائلًا: "أخر أيامي في الداخلية قبل الاستقالة ما يتم قبولها قابلت هذا الرجل الروسي الجنسية".

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وأضاف: "بالعجلة دي لف سافر من روسيا إلى البلاد الآتية "الإمارات - الأردن - فلسطين - وكان مخطط يكمل على السودان وليبيا عنده ٥٠ سنة في الصورة".

وشارك "شريف"، الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة يسرا، كما شارك في مسلسل "ليالي أوجيني" الذي عرض في رمضان 2018 مع ظافر العابدين.

شريف حافظ تخرج من كلية الشرطة، وعمل في الوادي الجديد لمدة عام، ثم طلب الانتقال لسيناء وبقي فيها 4 سنوات، قبل أن يستقيل ليتجه نحو الفن الذي راوده طيلة حياته، بحسب ما قال لـ"الخليج 365" في تصريح سابق.