تكريم حسن شاكوش وعمر كمال بمهرجان الأوسكار الليبي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كرم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، عن أعمالهما الفنية الفترة الماضية.

ونشر عمر كمال صورة له رفقة شاكوش عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله تم تكرمينا من بلدنا التاني ليبيا في أكبر مهرجان على مستوى ليبيا أوسكار ليبيا، وكان المفروض تكريمنا في طرابلس بس تم تكريمنا في تونس نظرا لظروف في ليبيا".

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وأضاف: "بنشكر الشعب الليبي على التكريم، وبنشكر شعب وإعلام تونس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وبنشكر كل الشعوب العربية على دعمهم المستمر لينا".

مهرجان أوسكار ليبيا، يهدف لتكريم المبدعين في مختلف المجالات، الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس.

من ناحية أخرى، طرح الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، مؤخرا، مهرجان "هنعمل لخبطيطة"، وحقق نجاحًا ملحوظًا.