الأحد.. ندوة الشعر يواجه الأوبئة بالست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربي "ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 6 سبتمبر، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان (الشعر يواجه الأوبئة).
يستعرض الصالون القصائد الشعرية التي كتبتخلال أزمنة الأوبئة المختلفة التي مرت علي مصر والعالم مثل الكوليرا.
يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، د. أحمد درويش، د. حسن طلب، د. أبو اليزيد الشرقاوي،د. أحمد بلبولة، أسامة الخولي، ويدير الصالون الشاعر السماح عبد الله.
كان بيت الشعر العربي قد أقام عدد من الندوات عبر الإنترنت في فترة جائحة كورونا التي أثرت علي العالم، ولم يتوقف بيت الشعر ولا الشعراء عن التغني بأشعارهم في تلك الظروف عبر الإنترنت والتى شهدت إقبالا كبيرا من المتابعين سواء من الشعراء أو الجمهور.
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