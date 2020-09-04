يستعد الكاتب والسيناريست محمد يوسف، لعرض فيلمه القصير "ريحانة"، والذي يعد أول فيلم روائي يتحدث عن القيود التي تربط الفتاة الصعيدية من الوصول لأحلامها في الحياة وأسهلها البحث عن الحب والسعادة.
وقال محمد يوسف، إن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه عن فتاة جامعية منالصعيد تتمرد علي القيود العائلية والعادات القبلية من أجل الدفاع عن حبها.
وأضاف لا شك في أن فكرة مشاهدة فيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حصلت في الحياة الواقعية أمر مثير، ولكن ذلك لا يعني
وكشف "يوسف" أنه قرر المشاركة بهذا الفيلم في عدد من المهرجانات أزمنها مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الثانية والأربعين، المقرر إقامتها في نوفمبر 2020.
الفيلم تدور أحداثه في 45 دقيقة وتم تصويره بين قرى الصعيد وبعض المناطق الساحلية بالإسكندرية، وهو من إخراج محمد حافظ علي.
كانت هذه تفاصيل خبر عن قصة حقيقية.. "ريحانة" فيلم لمحمد يوسف يحرر الفتاة الصعيدية من قيود القبلية بالقاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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