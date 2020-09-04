تعرفوا إلى قصة تايلر بيري..الملياردير بعد سنوات التشرد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 3 دقائق

تايلر بيري هو ممثل أميركي مواليد 13 سبتمبر 1969 في نيو أورلينز، لويزيانا، الولايات المتحدة، بدأ مسيرته الفنية عام 1992. وهو أيضا كاتب مسرحي، كاتب سيناريو.

تعتبر قصة بيري من القصص الملهمة لكل من سمعها و في كل مرة يسردها بيري نفسه الذي أصبح ملياردير بعد معاناة مع التشرد لسنوات، إلى حين أن صار صاحب أكبر استوديو في أتلانتا.

قال بيري، في مقابلة مع مجلة “فوربس” هذا الشهر: “أحب أن يقول الناس عني أنني جئت من بداية متواضعة. هذا يعني أني كنت شديد الفقر، كالجحيم”. لكن الأمور بالطبع تتغير.

نشأ بيري في فقر مدقع في نيو أورلينز، وترك المدرسة الثانوية وعاش فترة من التشرد حيث كافح في البداية ككاتب مسرحي، لكن هذه المسرحيات حولته إلى نجم وأطلقت العنان لمسيرة مهنية مليئة بالنجاح.

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وأدت به في النهاية إلى أن يصبح قطبًا إعلاميًا وأول أمريكي من أصل أفريقي يمتلك استوديو بشكل مستقل، وعلق على الأمر قائلًا: “الملكية تغير كل شيء”. أحد أهم الأشياء التي تغيرت لديه هي حسابه المصرفي.

أضافت مجلة “فوربس” بيري إلى قائمتها لأصحاب المليارات، وتقدر أنه جنى أكثر من 1.4 مليار دولار، من الدخل قبل الضريبة منذ عام 2005.

حتى قبل أن ينتج فيلمه أو عرضه التلفزيوني الأول، كسب بيري أكثر من 100 مليون دولار من مبيعات تذاكر المسرح، ونقل بضائع بقيمة 20 مليون دولار، وجمع 30 مليون دولار أخرى من مقاطع الفيديو الخاصة بالعروض.

أنفق 30 مليون دولار لشراء ممتلكات عقارية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين أنفق 250 مليون دولار لبناء الاستوديو في أتلانتا، والذي أصبح الآن أكبر من ضعفي حجم استوديو “وارنر براذرز”.

ويقول إنه إنه يستمتع بكونه رجلاً أسودًا لديه استوديو على أراضي فورت ماكفرسون، التي كانت معقلًا عسكريًا كونفدراليًا، مضيفًا: “أنا أحظى بالأضواء أنا أملك العروض، وهذا هو الاختلاف، لأنني أملك كل شيء، وعائداتي أعلى”.