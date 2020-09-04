لهذا السبب تراجع ميسي عن قراره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ دقيقتين

تحدثت تقارير في الساعات الاخيرة عن احتمال بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة موسماً جديداً، ووفقاً لموقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي يفكر جدياً في الالتحاق بتدريبات برشلونة والاستمرار معه حتى نهاية عقده في عام 2021.

وتابع الموقع أن السبب وراء تراجع ميسي عن قراره بالرحيل هذا الصيف “هو موقف الإدارة غير المرن في بيعه، حيث يعد الخيار الوحيد المتبقي للاعب هو الذهاب إلى المحكمة لفسخ عقده، وهو أمر لا يفضله ليونيل ولا الأندية المهتمة بالتعاقد معه”.

وأضاف: “الأندية التي تريد ضم ميسي لا ترغب في المخاطرة بالتعاقد معه في هذه الحالة، مع توقعات بإصدار أحكام في المستقبل، نظراً لأنه يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون أورو”.

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ولا يريد ميسي أن يرحل بطريقة سيئة عن برشلونة، الذي دافع عن ألوانه لسنوات طويلة، حيث يرغب في المغادرة باتفاق بين الطرفين، خصوصاً بعد ما حدث مع زميله السابق البرازيلي نيمار، الذي غادر الفريق في 2017، بعد دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده، ليتعرض إلى انتقادات قاسية.

كما اعترف خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن نجله يفكر في الاستمرار هذا الموسم مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.

ورفض برشلونة الدخول في أية مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، وأصر على أن التخلي عنه لن يكون إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته 700 مليون يورو.