نجم “توايلايت” يوقف تصوير فيلمه “باتمان” بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 11:41 صباحًا

فوجئت جماهير النجم العالمي روبرت باتنسون، أحد أهم نجوم سلسلة أفلام “توايلايت” بتوقيف تصوير مشاهد فيلمه المنتظر “باتمان” بعد خبر إصابته بفيروس كورونا.

وقررت الشركة المنتجة ”وارنر براذرز“، الخميس، تعليق تصوير أحدث أضخم أفلامها ”باتمان“؛ بسبب اكتشاف إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا ليفاجئوا بأن روبرت كانت نتيجته إيجابية أيضا.

وأفادت مجلتي “فانيتي فير” و”هوليوود ريبورتر” الأمريكيتان، الخميس، أن الاختبارات أثبتت إصابة الممثل روبرت باتنسون بفيروس “كورونا” المستجد، مما تسبب في توقف إنتاج فيلم “ذا باتمان” في المملكة المتحدة.

وأفادت التقارير بأن اختبار النجم الأمريكي روبرت باتينسون لفيروس كورونا المستجد جاء إيجابيًا.

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وكانت شركة “ورانر براذرز” أعلنت في وقت سابق أن أحد أعضاء إنتاج فيلم “ذا باتمان” أصيب بفيروس “كورونا” المستجد، ما تسبب في تعليق التصوير في المملكة المتحدة بشكل مؤقت، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وقال متحدث باسم شركة “وارنر براذرز” إن الشخص المصاب تم عزله حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

وقالت مصادر لمجلة ”فانيتي“: إن الممثل البالغ من العمر 34 عامًا أصيب بالفيروس القاتل، بعد أيام فقط من استئناف إنتاج الفيلم ذي الميزانية الكبيرة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر من داخل فريق عمل الفيلم، البالغة قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، أن طاقم الممثلين وطاقم العمل أعيدوا إلى المنزل بعد إصابة أحد أعضاء الفريق بالفيروس.

وكان من المفترض أن يعرض فيلم “ذا باتمان” بدور العرض السينمائية في يونيو/ حزيران 2021، لكن تم تأجيله إلى أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تأخر التصوير.