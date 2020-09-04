"ذا جودفاذر 3" بشكل جديد في السينمات نهاية 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "باراماونت" للإنتاج، الخميس، أن نسخة محدثة لفيلم "ذا جودفاذر 3"، وهو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي تتناول عالم المافيا، ستعرض في السينما اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول.

ويشكّل هذا الفيلم تتمة اثنين من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفسه جزئياً.

وأوضحت "باراماونت" أن توليفاً جديداً سيُجرى للفيلم يحترم أكثر "الرؤية الأصلية" للمخرج ولكاتب السيناريو ماريو بوتزو، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال كوبولا في بيان: "أعددت بداية جديدة وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد والمحطات الموسيقية".

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وأضاف: "هذه التغييرات، إلى جانب ترميم الصور والصوت، تجعل الجزء الختامي (من الثلاثية) ملائماً أكثر" للفيلمين الأولين منها"، مؤكداً أن هذه التغييرات تُحقِق ما كان يرغب به في الأساس.

ومن المتوقع أن تُعرضَ النسخة المحدثة من "ذا جودفاذر 3" في صالات السينما في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمناسبة مرور 30 عاماً على الفيلم، فيما يتوافر لاحقاً على منصات البث التدفقي.

ويتناول الجزء الأخير هذا من الثلاثية محاولة مايكل كورليوني (يؤدي دوره آل باتشينو) إخراج عائلته من عالم المافيا.