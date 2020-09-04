عارضة أزياء شهيرة تزعم رفضها رونالدو.. طليقة لاعب سابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدل جديد أثارته عارضة الأزياء الإنجليزية أليس جودوين، بتعليق لها عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، ردا على سؤال حول علاقتها بلاعب كرة القدم البرتغالي، ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.
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إجابة عارضة الأزياء الإنجليزية، أليس جودوين، حملت زعما بأنها رفضت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إقامة علاقة معها عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد حيث ردت على السؤال: "لا، لقد رفضته، إنه ليس على ذوقي".
وقال موقع "روسيا اليوم": "الصحافة الإنجليزية قالت في ذلك الوقت إن عارضة الأزياء الشهيرة، أليس جودوين، كانت بطلة لإحدى المغامرات النسائية لرونالدو لكنها اكتفت بليلة واحدة مع الدون ثم انقطعت العلاقة بينهما".
وأضاف: "كانت أليس جودوين متزوجة لعدة سنوات من لاعب ليفربول السابق جيرمين بينانت، وانفصل الزوجان في عام 2020، بسبب خيانة جيرمين لها وذلك وفقا للشائعات".
يذكر أن رونالدو تلقى استدعاء من مدربه فرناندو سانتوس للانضمام إلى قائمة منتخب البرتغال، استعدادا لخوض مواجهتين ضد كرواتيا والسويد يومي 5 و8 سبتمبر/ أيلول، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
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