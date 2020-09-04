أميتاب باتشان يعود لـ"من سيربح المليون" بعد "إجازة كورونا"

أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان عودة نشاطه الفني مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيبدأ تصوير الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون".

وكتب النجم البوليوودي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعود مرة أخرى للعمل.. سأبدأ اعتبارا من اليوم تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

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ونشر باتشان منذ أيام على السوشيال ميديا صورًا له من داخل كواليس وتحضيرات البرنامج، وهو يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من وقت دخوله من بوابة التعقيم وصولا إلى الاستوديو والذي يرتدي بداخله الكمامة.

وتابع النجم البوليودي، قائلًا: "يبدأ روتين العمل والتحضيرات للموسم الـ12 من برنامج KPC مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

وتعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان من فيروس كورونا أول أغسطس/ آب الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو/ تموز الماضي.